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Аргументы Недели Общество 13+

«Показать сущность врага»: артисты спектакля переоделись в форму ВСУ и «захватили» зрителей

, 14:45

«Показать сущность врага»: артисты спектакля переоделись в форму ВСУ и «захватили» зрителей

В Калужской филармонии состоялась премьера иммерсивного спектакля «Вежливые люди». Он был посвящен военному конфликту в Донбассе.

По информации местного телеканала «Ника ТВ», актёры выступали в настоящей форме ВСУ и использовали охолощенное оружие, стреляя им в воздух, а также «захватывали» зрителей в заложники. Одну из главных ролей исполнил Вилен Бабичев, не так давно ставший офицером 6-го отдельного мотострелкового полка милиции ЛНР. Он сыграл отрицательного персонажа. По словам артиста, его роль «должна показать всем зрителям сущность врага, с которым воюет Россия».

В СМИ пишут, что создатели спектакля хотели погрузить зрителей в атмосферу того, что испытывали жители Донбасса на протяжении 8 лет. Планируется, что «Вежливых людей» покажут еще в 12 городах.

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