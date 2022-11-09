Учёного и бизнесмена обвинили в хищении крупных денег у РАН

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2022, 12:44

Академик РАН, научный руководитель Института металлургии и материаловедения им. Байкова, лауреат Государственной премии РФ Константин Солнцев и бизнесмен Сергей Дягилец обвиняются в хищении денег у Российской академии наук. Речь идёт о сумме свыше 200 млн рублей. Эти средства изначально были выделены на исполнение контрактов двум компаниям Дягилеца.

Как пишет «Коммерсант», события относятся к тому времени, когда Солнцев занимал пост управляющего делами РАН. В 2015 году он его покинул.

Обоим мужчинам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и последующее отмывание средств, приобретенных в результате совершенного преступления. Мещанский суд Москвы рассматривает уголовное дело.

По информации источника, хищения по контактам на многомиллионную сумму денег совершались в 2014-2018 годах через фирмы Дягилеца «Интер-М» и «РегионСтрой». Соглашения заключались, в частности, и на обслуживание административно-технического комплекса зданий РАН. Деньги на это выделились из федерального бюджета. По данным следствия, бизнесмен выдавал заказчику фиктивные акты об исполнении работ, в результате чего Российской академии наук был нанесён крупный ущерб.

Ни Солнцев, ни Дягилец вины не признают. По их словам, все контакты проходили проверку. Адвокаты подсудимых комментариев не дают.