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Аргументы Недели Общество 13+

Учёного и бизнесмена обвинили в хищении крупных денег у РАН

, 12:44

Учёного и бизнесмена обвинили в хищении крупных денег у РАН

Академик РАН, научный руководитель Института металлургии и материаловедения им. Байкова, лауреат Государственной премии РФ Константин Солнцев и бизнесмен Сергей Дягилец обвиняются в хищении денег у Российской академии наук. Речь идёт о сумме свыше 200 млн рублей. Эти средства изначально были выделены на исполнение контрактов двум компаниям Дягилеца.

Как пишет «Коммерсант», события относятся к тому времени, когда Солнцев занимал пост управляющего делами РАН. В 2015 году он его покинул.

Обоим мужчинам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и последующее отмывание средств, приобретенных в результате совершенного преступления. Мещанский суд Москвы рассматривает уголовное дело.

По информации источника, хищения по контактам на многомиллионную сумму денег совершались в 2014-2018 годах через фирмы Дягилеца «Интер-М» и «РегионСтрой». Соглашения заключались, в частности, и на обслуживание административно-технического комплекса зданий РАН. Деньги на это выделились из федерального бюджета. По данным следствия, бизнесмен выдавал заказчику фиктивные акты об исполнении работ, в результате чего Российской академии наук был нанесён крупный ущерб.

Ни Солнцев, ни Дягилец вины не признают. По их словам, все контакты проходили проверку. Адвокаты подсудимых комментариев не дают.

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