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8 ноября 2022, 23:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

До 15 ноября националистические партии, они же правительство Латвии, приказали снести 69 советских памятников. Час «Х» на подходе… Как кость в горле у нацистов Латвии памятник советскому солдату в Резекне… Латгальский Алеша ждет своей казни – правительство Латвии не слышит и ненавидит тех, кому дорога память о Солдате Победы в самой жестокой в истории человечества войне!

Латгальский Алеша… Алеша…

«Алеша. Варвары все ближе, уже стучат топорами, а этот звук бьет по нашим душам и сердцам. Господи, ты один еще можешь остановить нашествие дикарей! Спаси и Сохрани Солдата! Господи, не дай свершиться очередному злу!»

А знаете, дорогие мои россияне, что будут делать нацисты Латвии в тот момент, когда свершится казнь над латгальским Алешей?

Они «водрузят» в Старой Риге памятник главному нацисту Второй мировой войны – генерал-майору фашистской армии Отто Ланцелле. Да, именно так! Памятник нацисту-преступнику находился в Латгалии, в местечке Краслава. Его демонтировали и перевезли в Ригу в музей оккупации. Бережно. А памятники Советским Солдатам, героям борьбы с нацизмом – распилили и утилизировали. По словам латышских СМИ, памятник нацисту вермахта – «есть большая ценность».

Правительство Латвии каждый день показывает, что фашизм, политика Адольфа Гитлера, ублюдки нацистские, концлагеря для русских – «есть хорошо».

Мэр Резекне Александр Барташевич выступил с открытой речью, чтобы выразить свою позицию в отношении сноса памятника и к русскоязычным Латвии.

Я хочу обратиться с просьбой к своим российским коллегам – если есть возможность, то опубликуйте обращение мэра Резекне Александра Барташевича в своих СМИ! Спасибо!

Я хочу обратиться к россиянам – дорогие мои, прошу, помолитесь о памятнике Алеши в Резекне! Нам, русскоязычным Латвии, будет большая помощь от ВАС!

Спаси и Сохрани, Господи!