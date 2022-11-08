Путин сообщил о продлении до конца 2026 года программы материнского капитала, размер его будет увеличен

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8 ноября 2022, 19:21 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Программа материнского капитала в России будет продлена до конца 2026 года. Об этом сообщил во время совещания по социальным вопросам во вторник президент РФ Владимир Путин. Совещание проходило в формате видеоконференции.

По словам главы государства, ежегодно выплаты в рамках этой программы получают порядка миллиона человек.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе совещания сообщил, что в 2023 году размер материнского капитала вырастет.

«В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей», - завил министр.

Накануне президент Путин во время своей рабочей поездки в Тверскую область пообещал, что лично обсудит с российскими гражданами поддержку мобилизованных.