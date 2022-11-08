В ГД предложили признать Greenpeace нежелательной организацией

Депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
По его словам, ряд депутатов выступил за обращение в Генпрокуратуру с целью признания «деятельности международной организации Greenpeace, …, нежелательной» на территории страны.
Подобное решение Якубовский объясняет тем, что природоохранное сообщество финансируется из «недружественных» государств. Он отметил, что необходимо рассматривать экообстановку в России исключительно внутри «нашей страны» и решать ее самостоятельно.
Ранее сообщалось о крушении вертолёта в Костромской области.
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