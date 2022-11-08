Почему латвийцы застревают в общественных туалетах Риги

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8 ноября 2022, 18:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия идет прямо семимильными шагами к успеху… Еще один характерный «успех» возник – проблема с общественными туалетами в центре столицы Латвии… Вернее, люди стали «застревать» в них…

Вопрос это серьезный – вот припрет в городе – и что делать, куда податься? Иностранные туристы из Великобритании и других стран ЕС, предпочитают справлять нужду у памятника Свободы – их ловят и штрафуют, но латвийцы же не могут позволить такой вандализм! Вот и ищут общественные нужники, чтобы получить облегчение… А жизнь показывает, что власти, например, не особо заботятся о мочевом пузыре латвийцев и гостей столицы!

Благоустройство общественных туалетов создает впечатление не только о городе, но и о его хозяевах. Чем лучше организованы отхожие места, чем в них чище, тем лучше будет впечатление туристов и гостей. Однако и с чистотой, и с благоустройством туалетов в столице не всё гладко.

В самых посещаемых местах – на вокзалах - туалеты платные. На Рижской центральном автовокзале находятся туалета два – на первом этаже посещение стоит 50 центов, на втором – 20. На Центральном вокзале плата составляет - 40 центов.

Установленные в парках туалеты почему-то не всегда работают. Так, в данный момент из четырех кабинок, установленных в центре, вдоль Рижского канала, две закрыты по техническим причинам.

Рижанин Айвис рассказал, что летом ему пришлось пройти почти километр по центру города, чтобы найти работающий туалет. А в туалете на набережной 11 ноября он и вовсе застрял. Вошел, а выйти не смог.

«Это был очень жаркий день, даже дышать было трудно. Когда понял, что не могу выйти, думал – выломаю дверь, но это сделать было невозможно. У меня с собой были ножницы, я стал громко стучать и меня спасли туристы из Норвегии», - рассказывает Айвис.

О случившемся он сообщил экипажу полиции, дежурившему поблизости. И отметил, что в туалете не было указания, куда звонить, если что-нибудь случится. Наклеенный внутри QR-код выводил лишь на страницу фирмы-установщика кабинки, которая ситуацию решить не помогла.

К тому же Айвис отметил, что туалеты в городе очень грязные.

В Департаменте жилья и среды Рижской думы отметили, что уборка общественных туалетов в городе происходит трижды в день. По техническим причинам кабинки закрывают из-за вандализма, который учиняют в основном бездомные. Поэтому в Думе советую посещать те туалеты, в которых есть дежурные.

На вопрос, почему некоторые общественные туалеты в городе платные, особенно на вокзале, представители думы отметили, что платных туалетов, принадлежащих Рижской думе нет. Все платные туалеты управляются частными компаниями.

Вот как после этого можно сказать, что вопрос не особо серьезный?