В Воронежской области задержан подозреваемый в перевозке фальшивых денег

Сотрудники полиции в Воронежской области в Новоусманском районе задержали 33-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в перевозке поддельных денег. Об этом сообщает официальный сайт МВД.
На 546-м км автодороги М-4 «Дон» госавтоинспекторы остановили автомобиль под управлением петербуржца. В ходе досмотра в салоне обнаружили сумку бельтбэг, в которой находился сверток из 17 банкнот номиналом по 5 тысяч рублей на общую сумму 85 тысяч рублей.
Сейчас злоумышленник под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание – до 8 лет лишения свободы.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Советник Байдена Салливан выразил мнение, что поддержка выделения помощи Украине сохранится в конгрессе после выборов
Ассоциация туроператоров России сообщила, что для получения срочной визы граждане должны подтвердить свои финансовые возможности
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 19:18 В ГД предложили признать Greenpeace нежелательной организацией
- 18:56 Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил подготовить правила работы журналистов в условиях военного положения
- 18:48 Представитель Роспотребнадзора Гуськов назвал города России в которых проблема транспортного шума стоит наиболее остро
- 18:48 Универсальная система управления любыми летательными аппаратами была изобретена в России
- Telegram | (Подписаться) Военный эксперт Дандыкин: «В Херсоне время работает на нас»