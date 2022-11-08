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Аргументы Недели Общество 13+

В Воронежской области задержан подозреваемый в перевозке фальшивых денег

, 17:55

В Воронежской области задержан подозреваемый в перевозке фальшивых денег
Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в Воронежской области в Новоусманском районе задержали 33-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в перевозке поддельных денег. Об этом сообщает официальный сайт МВД.

На 546-м км автодороги М-4 «Дон» госавтоинспекторы остановили автомобиль под управлением петербуржца. В ходе досмотра в салоне обнаружили сумку бельтбэг, в которой находился сверток из 17 банкнот номиналом по 5 тысяч рублей на общую сумму 85 тысяч рублей.

Сейчас злоумышленник под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание – до 8 лет лишения свободы.

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