«Договариваться надо с западными кураторами, а не с прислугой»: что латвийцы думают о переговорах России с Украиной

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

8 ноября 2022, 17:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Adobe Stock

Президент Украины Владимир Зеленский сделал обращение вечером 7 ноября – «Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров для выработки мирного соглашения по Украине, в том числе и ради борьбы с изменением климата».

Как латвийцы отнеслись к данному заявлению?

Мнения из латвийских социальных сетей и иных интернет пространств:

«Меня удивляет Зеленский – этот «чел» уже ни с помощью американских солдат, ни своими силами не может решить ни одну государственную проблему! Только «скачет» по миру и просит денег, оружия… Что это за президент? Разве президент России так себя ведет или же президент Франции, например? Что он ждет? Видимо, что Европа «впряжется» за страну, которая уже «поделена» по кусочкам? Его даже президентом назвать нельзя – только языком бла-бла... Позор Украине!»

«Плохо, когда из-за бугра рулят и советуют, что делать – и хочется, и колется, и мама не велит. Слабый президент!»

«Для особо «смекалистых» - если бы были выполнены минские соглашения, то и 24 февраля ничего бы не было!»

«Этот комик-гетман уже надоел! Сам бегал от призыва в армию – ни одного дня не служил, а теперь «вот это» призывает женщин принимать участие в военных действиях. Мне сказали, что женщинам теперь выезд из Украины запрещен… Так ли?»

«Я слышал то же, что их президент «юморист» решил воевать руками женщин. А что тут не ясно? Разъехавшихся по Турциям, Грециям, Испаниям, Германиям, Латвиям украинских мужиков теперь не соберешь за Родину воевать. Бедные дети, женщины, старики Украины, которые стали заложниками Зеленского!»

«С Зеленским договориться? Тут нужна тренированная команда наркоманов… не иначе».

«Договариваться надо с кураторами, которые управляют Украиной, а не с прислугой».

«О как! Молодец Зеленский! Выдал свое слово! Не иначе переговоры пройдут на его «условиях»! Смех!»

«Вы не понимаете, что Зеленский как лидер за свою страну борется?»

«Договариваться бесполезно с Украиной! Подтверждение – минские соглашения. Они ждут новых поставок оружия и тянут время».

«Переговоры нужны западному хозяину Украины – зима скоро, нет тепла! Только Россия не пойдет ни на какие условия Зеленского. Только на условиях России, а иначе… пилите, Шура, гири».

«Тьфу! Так недавно он божился, что ни при каких условиях не сядет за стол переговоров с Россией. Политику ему велели изменить? Комик не туда подул? Да, договариваться, конечно, как-то надо – других вариантов нет!»

«Надо же! Буквально на следующий день после заявления Байдена о том, что Зеленскому следует подумать о переговорах с Россией – тот «проснулся» и кинулся приказ исполнять. Совпадение? Как же! Вот жизнь сама все расставила по местам – кто управляет Украиной, есть ли нацизм в Европе, Украине… И в чем же Россия не права?»