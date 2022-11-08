Военный врач рассказал об опасности со стороны мышей для российских солдат

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8 ноября 2022, 17:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Фото: pixabay.com

Тактический медик одного из спецподразделений, находящийся сейчас в зоне СВО, рассказал, с какими заболеваниями могут столкнуться военнослужащие на передовой. И одна из серьёзных проблем кроется в мышах.

«Мыши действительно являются большой проблемой, – сообщил врач. – Сельхозработы проводить в зоне боевых действий было весьма проблематично. Мыши расплодились».

Как известно, обычная полевая мышь является переносчиком туляремии. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Обычно поражает кожу, слизистые, лёгкие, кишечник, лимфатические узлы и глаза. Основные симптомы – лихорадка, апатия, интоксикация, ломота и тошнота. Данное заболевание является вирусным. Оно протекает на фоне высокой интоксикации с температурой, лихорадкой и поражением почек. Заражение происходит бытовым путём. Человек может съесть продукты, по которым бегали мыши, оставляя рядом свои экскременты.

Врач указывает, что мыши – это главная опасность. Но есть и другие животные, которые переносят туляремию. К таким животным относятся зайцы, кролики, ондатры. Однако они достаточно пугливы и к человеку не стремятся. А вот мыши – как раз наоборот. Бывает и так, что они просто разгуливают по спящим людям. И если в том месте, где ночуют военнослужащие, завелись мыши – без мышеловок уже не обойтись. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены и не оставлять объедки, банально мыть руки и пользоваться антисептическими средствами.