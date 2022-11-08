В Воронеже продают конфеты с изображением Путина за 5 тысяч рублей

На одном из местных рынков Воронежа стали продавать конфеты с изображением президента страны Владимира Путина. Такую находку обнаружила жительница города, которая и опубликовала в соцсетях фотографии сладости.
Как сообщает Lenta.Ru, конфета упакована в красную обёртку, на которой изображен золотой рисунок и портрет главы государства. На бумаге нанесены слова «Президент» и President. Сама сладость стоит дорого. Цена за один килограмм составляет почти пять тысяч рублей.
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