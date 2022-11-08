Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Россия – продолжатель дела Ивана Грозного

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8 ноября 2022, 16:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс решил «окунуться» в историю… Разумеется, России.

Без России латвийское правительство, конечно, «не живет и не дышит» - каждый день разговоры только о России.

«История человечества предоставляет массу идентичных примеров происходящего ныне в Европе. Поэтому, изучая опыт соседей, Латвия может подготовиться к будущему. Если мы посмотрим на отношение России к своим соседям, особенно в европейском направлении, то Россия – классическая континентальная империя. Растущее русское государство времен Ивана Грозного, Петра Первого все это векторы вторжений России в государства, которые были гораздо выше ее по уровню, и не приносили никакого блага для соседних народов. В данной ситуации, никак нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, иначе последуют и дальнейшие действия со стороны России. Москва сегодня, в силу своей «эзотерической» идеологии ведет военные действия против НАТО», - заявил министр обороны Латвии.

Видимо, дальше Ивана Грозного и Петра Первого министр обороны Латвии не желал изучать историю России… Зря!

Прекрасный пример – русско-турецкие войны при Екатерине Второй! Напомню, русско-турецкие войны при Екатерине Второй стали одним из самых успешных эпизодов ее правления. Их результат – выход России к Черному морю, усиление позиций России на Северном Кавказе и в Грузии, ослабление Османской империи и присоединение Крыма.

А если бы министр обороны Латвии знал бы о Чесменском сражении 1770, да таких полководцев России, как Румянцев, Потемкин, и как в 1771 г хан крымских татар бежал в Константинополь, то дурные мысли давно вылетели из головы!

Видимо, г-н Пабрикс забыл, кто брал Берлин в 1945 году….

А то, что сегодня Россия ведет военные действия с НАТО – далеко нет секрета и министр обороны Латвии сам это подтвердил!

И каков сейчас результат? Огромнейшие территории Украины присоединились к России… Где нет света и на пятки наступает эвакуация жителей? В Киеве, но не в Москве!

И где «та ната»?