Заслуженный учитель РФ Ямбург: «Школа никогда не отказывалась от военной подготовки»

Аргументы Недели → Общество 13+

8 ноября 2022, 16:04 Антон Николаев

Фото: pixabay.com

Евгений Ямбург считает, что отдельный курс начальной военной подготовки в школах не нужен, так как он уже предусматривается в рамках урока ОБЖ. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«В данной ситуации мы ломимся в открытые двери. Начальная военная подготовка изучалась и изучается при советской власти, во времена Перестройки и сейчас. Она составной частью входит в основы ОБЖ. Никогда мы от этого не отказывались: дети с удовольствием собирают и разбирают автоматы, стреляют в тире. Кроме этого, после 10 класса летом существует практика начальной военной подготовки, где ребята на базе воинских частей знакомятся с бытом, стреляют. Это было, есть и будет! Но совершенно немыслимо заужать курс, ведь основы безопасности не складываются только из марша строем и сборки-разборки автоматов. Сегодня в это сложное время очень важно научить детей действовать в условиях террористической угрозы и т д. Даже правила дорожного движения для детей - это ОБЖ. Нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад. Я понимаю патриотический запал депутатов, но я считаю, что это ошибка».



Ранее стало известно, что Минпросвещения разрабатывает отдельный учебный курс начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах.