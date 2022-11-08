Летучая мышь, забравшаяся в унитаз, чуть не довела до инфаркта московского врача

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8 ноября 2022, 15:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Житель элитного московского ЖК «Сердце Столицы» поделился со СМИ своим необычным случаем. Как рассказал автор видео, которого зовут Станислав, когда он вернулся ночью домой и зашёл в туалет, то увидел там крайне интересного и даже жуткого незваного гостя. Он обнаружил его тогда, когда заглянул внутрь унитаза. Летучая мышь барахталась в воде, пытаясь вырваться из «клетки» на свет.

Станислав – медик по профессии, и поддаваться страху не в его стиле. Но увиденное его явно шокировало. Врач нашёл в себе силы достать рукокрылого из воды и выпустить в окно. По его мнению, животное занесло в унитаз потоками воздуха из коллекторов. Также стоит отметить, что медик живёт на самом последнем этаже жилкомплекса. Видео про встречу Станислава с «квартирным вторженцем» можно найти на территории интернета.

Появление летучих мышей в домах – далеко не редкость. На многих видео-платформах можно найти подобные видеоматериалы. Не стоит также считать, что рукокрылые серьёзно опасны, и представляют собой каких-то «адских созданий» из мифологии. Не нужно и верить всевозможным приметам и сказкам. Напротив, летучие мыши сами боятся людей, и при встрече с ними поддаются не меньшей панике.