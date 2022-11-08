Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов: линия фронта на 8 ноября без изменений

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов во вторник утром сообщил о ситуации в регионе. По его данным, линия фронта на утро 8 ноября без изменений, хотя украинские националисты пытаются "прощупывать линию обороны".
Стремоусов написал в своем телеграм-канале, что в Херсоне электричество и связь восстановлены, и подготовка к отопительному сезону продолжается.
Он также добавил, что массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена, и жители Херсона в частном порядке могут эвакуироваться беспрепятственно. Эвакуация людей не имеет принудительного характера.
По словам Стремоусова, социальные выплаты и паспорта граждан РФ соответствующие службы продолжают выдавать.