Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов: линия фронта на 8 ноября без изменений

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8 ноября 2022, 13:19

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов во вторник утром сообщил о ситуации в регионе. По его данным, линия фронта на утро 8 ноября без изменений, хотя украинские националисты пытаются "прощупывать линию обороны".

Стремоусов написал в своем телеграм-канале, что в Херсоне электричество и связь восстановлены, и подготовка к отопительному сезону продолжается.

Он также добавил, что массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена, и жители Херсона в частном порядке могут эвакуироваться беспрепятственно. Эвакуация людей не имеет принудительного характера.

По словам Стремоусова, социальные выплаты и паспорта граждан РФ соответствующие службы продолжают выдавать.