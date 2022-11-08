РБК: власти Турции с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией

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8 ноября 2022, 12:17 Источник: РБК

крыло самолета, фото: unsplash.com/photos/xRD9LgAlAIg

Гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники РБК еще в двух российских перевозчиках сообщили, что с 1 ноября 2022 года власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (зарегистрированных в двух юрисдикциях).

Согласно информации Анны Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов в Египет увеличилась на полчаса. ТОП-менеджер отметила, что на цену туров «незначительное увеличение времени в пути не повлияло».

Представитель Министерства транспорта рассказал РБК о планах ведомства в ближайшее время провести переговоры с турецкими властями по этой теме. Эксперт назвал так называемую двойную регистрацию, в которой зарубежные государства обвиняют Россию, он назвал дискриминацией, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в ст. 44 Чикагской конвенции.