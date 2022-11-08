Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

В ЗАГСах стал звучать гимн России вместо марша Мендельсона

, 11:37

В ЗАГСах стал звучать гимн России вместо марша Мендельсона

С 4 ноября в ЗАГСах стали регистрировать браки под гимн России. Такую инициативу приурочили ко Дню народного единства. Однако пока данное нововведение можно увидеть в Нижнем Новгороде.

Эту идею одобрила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. Она заявила, что гимн России «позволит молодоженам испытать чувства патриотизма, единства и ответственности за созданную ими семью».

В регионе не в первый раз реализуются различные инициативы. Так, в 2021 году молодожёнам запретили включать свою музыку на церемонии бракосочетания, менять сценарий и пить шампанское.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей