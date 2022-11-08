Настоящее чудо: мобилизованный россиянин случайно получил проделавшее долгий путь письмо от дочки

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8 ноября 2022, 11:04 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kem.kp.ru

Фото: vk.com

Как стало известно, с жителем села Безруково Новокузнецкого района Кузбасса по имени Александр произошла очень интересная история. В середине октября мужчина попал под частичную мобилизацию. Из Новокузнецка будущего бойца направили в кузбасскую столицу, а уже в конце октября – в учебную часть. Перед отправкой из Кемерова Александру вручили традиционный подарок – пару шерстяных носков, связанных местными мастерицами.

Сидя в автобусе, кузбассец стал рассматривать подаренные носки и вдруг услышал, что внутри что-то шуршит. Он сунул руку в носок и быстро нашёл там письмо от школьников российским военнослужащим. Такие письма ребята пишут на передовую, чтобы поддержать бойцов. Когда Александр взглянул на конверт, его постигло изумление. В качестве обратного адреса на нём значилось его родное село и класс, в котором учится его десятилетняя дочь Арина. Она-то и была отправителем письма.

Оказалось, что Арина приняла участие во всероссийской акции «Письмо солдату», и это случилось ещё в конце сентября, за две недели до того, как её папе пришла повестка. Помимо добрых слов третьеклассники нарисовали для военных яркие красочные рисунки. Письмо запечатали и отправили бойцам вместе с другими школьными письмами. То, что оно попало в руки Александра – это настоящее чудо. «Это как будто бы свыше дано, - сказала жена мобилизованного солдата. - Значит не просто так. Уверена, это добрый знак. Значит, вернётся домой. Мы очень ждём».

Арина своим отцом гордится. Она не расстаётся с подарком Александра – металлическим жетончиком, который тот прислал из учебного центра в благодарность за письмо каждому из авторов. Девочка хочет сделать из него кулон и носить на груди, чтобы любовь отца всегда согревала её сердце.