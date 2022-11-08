Звездный парк Стаса Намина

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8 ноября 2022, 10:54

Сегодня свой день рождения отмечает знаменитый советский и российский музыкант, автор многих популярных песен, продюсер, режиссёр театра и кино Стас Намин.



Он основал одну их первых советских рок-групп ещё в далёком 1969 году. Пластинки ансамбля «Цветы» в то время расходились миллионными тиражами.



Во времена перестройки в СССР он создал группу «Парк Горького», которая обрела известность во многих странах мира. Организованный Стасом Наминым в 1989 году в «Лужниках» Московский международный фестиваль собрал на сцене множество мировых звёзд, среди которых были Bon Jovi, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Scorpions, Cinderella и Skid Row. Компанию им составил и новый коллектив Стаса Намина. Трансляция рок-фестиваля проводилась телеканалом МТV в 59 странах мира. По некоторым оценкам, его телеаудитория составила около 1 миллиарда человек. Группа «Парк Горького» в то время стала лицом отечественной музыки для меломанов многих стран.



В августе этого года стало известно о возрождении «Парка Горького». Новый состав группы дал свой первый концерт в Москве, исполнив для многотысячной публики старые хиты и совершенно новые песни.



Первый в России независимый продюсерский центр SNC в 1987 году тоже был создан усилиями Стаса Намина. «Бригада С», «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Мегаполис», «Сплин», «ЧайФ», «Аукцыон» и «ДДТ» - это не полный список исполнителей, ставших легендами русского рока, в том числе и благодаря пластинкам, записанным на студии SNC.



Редакция «Аргументов недели» поздравляет Стаса Намина с днём рождения. Мы желаем ему долгих и счастливых лет жизни, успехов во всех начинаниях и покорения новых творческих высот!



