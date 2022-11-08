Российский военный сумел отбросить две гранаты, выпущенные с коптера ВСУ под Харьковом

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8 ноября 2022, 10:25 Источник: Московский комсомолец

Российский военный, боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил России сумел отбросить две гранаты, выпущенные на него с коптера ВСУ под Харьковом.

В британском издании The Telegraph появилось видео атаки украинского беспилотника на российского солдата. На видео запечатлено, как коптер сбрасывает на военного по очереди одну за другой две гранаты.

Солдат сумел их отбросить. Это произошло в первые месяцы специальной военной операции, в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Военный с позывным "Туман" рассказал, что "вопреки домыслам и обсуждениям - боец жив и уже давно здоров". Судя по этому комментарию, солдат был ранен, - пишет "Московский комсомолец".

То, как российский солдат поймал и метнул снаряды, которые скидывал на него беспилотник ВСУ, удивило китайцев.