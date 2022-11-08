Ювенальная юстиция: страх, благо или горе

Ювенальная юстиция… Для большинства родителей, которые столкнулись с этой системой, эти два слова вызывают ужас… Казалось бы, система нормативных актов и институций, работающая в интересах ребенка, должна вызывать, по меньшей мере, уважение, но… Что такое ювенальная юстиция – страх, горе или благо? Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось долго в этом вопросе.
Ювенальная юстиция – целая система, в которой работают специально обученные люди – полицейские, социальные работники, педагоги. По средствам ювенальной юстиции осуществляется правосудие в делах, связанных с правонарушениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних.
Да, вот так официально трактуется коротко ювенальная юстиция…
Но! За каждым случаем стоит судьба родителей, детей, а потому с «холодным расчетом» к вопросу не подойдешь…
Я бы сегодня хотела поговорить о ювенальной юстиции в Европе, потому как в России это «явление» не так активно действует. А вот в Латвии, Скандинавии, Великобритании – четко! Если говорить совсем откровенно, то ювенальная юстиция в странах Европы «нацелена» больше на детей, которые рождаются в «смешанных» браках – например, гражданин Финляндии и русская женщина, британец и латвийка и т.д.
Почему же такой интерес, именно, к «смешанным» детям, уж простите?
Обратимся к статистике. Президент Латвийского детского фонда Андрис Берзиньш в одном интервью балтийскому бюро «АН» сообщил, что на последние несколько лет (точнее, не мог сказать) за границей из семей проживающих там жителей Латвии, были принудительно изъяты и адоптированы около 200 детей. Это только из Латвии! По мнению г-на Берзиньша, наиболее жесткие законы в отношении вопросов, касающихся содержания детей – в Норвегии, Великобритании.
Совершенно ясно, что законы, касающиеся детей, в разных странах разные – например, в Латвии ребенка нельзя оставлять без присмотра до достижения им семи лет… Да и вряд ли кто из соседей-латвийцев побежит докладывать правоохранительным органам, что, например, семилетний ребенок остался один дома – непринято, потому как латвийцев больше заботят иные проблемы – чем накормить ребенка и где заработать!
В странах, где процветает финансовое благополучие, к ювенальной системе отношение иное… Строгое.
Прежде чем разбираться в нюансах ювенальной системы, я бы хотела вспомнить одну российскую картину – «На край света»…
Если честно, то меня лично очень заинтересовал данный сериал, пожалуй, своим сюжетом и великолепной игрой молодой актрисы Елены Радевич, которая сыграла мать, отстаивающая право быть со своей дочерью. История, как время показало, животрепещущая – русская девушка вышла замуж за финна, родила славную дочь, а потом… возникли проблемы эмоционального, ментального характера и итог – ребенок оказался в приюте.
Глупо пересказывать сюжет картины – лучше посмотреть, но то, как билась Ирина-Елена за своего ребенка с ювенальной системой – восхищена!
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И мне захотелось поговорить с актрисой Еленой Радевич на тему ювенальной юстиции – благо или горе данная система? Почему россиянки попадают в подобные ситуации за границей – полное отсутствие знаний иностранного законодательства или разный менталитет? Мне важно было услышать личное мнение актрисы:
«Если честно, то готовясь к роли в картине «На край света», я не погружалась в детали проблем, связанных с ювенальной юстицией… У меня была иная задача – передать чувства матери, попавшей в не простую ситуацию – раскрыть ее эмоции, чувства, переживания. Ювенальная система – не простой вопрос, и каждый случай требует тщательного подхода – невозможно судить однобоко! Для кого-то она во благо, а кому-то – во зло. Я считаю, что важно какой «фундамент» закладывают мужчина и женщина в своих отношениях! Неважно какой она или он национальности! Но если кого-то интересуют отношения, построенные на холодном расчете, то этот союз, на мой взгляд, обречен! Если в отношениях присутствует любовь, то она имеет способность преодолевать любые препятствия. У меня есть такой пример – моя подруга полюбила австрийца, и несмотря на разность традиций, культур, менталитета, языковой барьер – они вместе и счастливы! И кстати, он переехал в Россию. Я уверена, что все в Мире происходит по законам Вселенной! Мы живем в причинно-следственном Мире, где каждая ситуация дана для осознания своих действий и поступков! В непростой ситуации, для меня важно задать себе вопрос «не за что», а «для чего».
Интересная философия… Но согласитесь, уважаемые читатели, когда у любящей, адекватной матери, изымают ребенка, но о «законах Вселенной» мало, кто думает, потому как срабатывает инстинкт «тигрицы» - защитить! Хотя, Вселенная нас слышит, главное – «услышать» ее…
Но мы несколько отвлеклись… Думаю, что Вселенная нас простит, а мы «спускаемся» на «грешную землю»!
Готовя эту статью, я общалась со многими людьми – с теми, которые прошли ювенальную систему, юристами, активистами, актерами… Мнения, конечно, разные, да менталитет моих собеседников играет не последнюю роль…
Продолжение следует…