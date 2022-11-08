Ювенальная юстиция: страх, благо или горе

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

8 ноября 2022, 15:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ювенальная юстиция… Для большинства родителей, которые столкнулись с этой системой, эти два слова вызывают ужас… Казалось бы, система нормативных актов и институций, работающая в интересах ребенка, должна вызывать, по меньшей мере, уважение, но… Что такое ювенальная юстиция – страх, горе или благо? Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось долго в этом вопросе.



Ювенальная юстиция – целая система, в которой работают специально обученные люди – полицейские, социальные работники, педагоги. По средствам ювенальной юстиции осуществляется правосудие в делах, связанных с правонарушениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних.



Да, вот так официально трактуется коротко ювенальная юстиция…



Но! За каждым случаем стоит судьба родителей, детей, а потому с «холодным расчетом» к вопросу не подойдешь…



Я бы сегодня хотела поговорить о ювенальной юстиции в Европе, потому как в России это «явление» не так активно действует. А вот в Латвии, Скандинавии, Великобритании – четко! Если говорить совсем откровенно, то ювенальная юстиция в странах Европы «нацелена» больше на детей, которые рождаются в «смешанных» браках – например, гражданин Финляндии и русская женщина, британец и латвийка и т.д.



Почему же такой интерес, именно, к «смешанным» детям, уж простите?



Обратимся к статистике. Президент Латвийского детского фонда Андрис Берзиньш в одном интервью балтийскому бюро «АН» сообщил, что на последние несколько лет (точнее, не мог сказать) за границей из семей проживающих там жителей Латвии, были принудительно изъяты и адоптированы около 200 детей. Это только из Латвии! По мнению г-на Берзиньша, наиболее жесткие законы в отношении вопросов, касающихся содержания детей – в Норвегии, Великобритании.



Совершенно ясно, что законы, касающиеся детей, в разных странах разные – например, в Латвии ребенка нельзя оставлять без присмотра до достижения им семи лет… Да и вряд ли кто из соседей-латвийцев побежит докладывать правоохранительным органам, что, например, семилетний ребенок остался один дома – непринято, потому как латвийцев больше заботят иные проблемы – чем накормить ребенка и где заработать!



В странах, где процветает финансовое благополучие, к ювенальной системе отношение иное… Строгое.



Прежде чем разбираться в нюансах ювенальной системы, я бы хотела вспомнить одну российскую картину – «На край света»…



Если честно, то меня лично очень заинтересовал данный сериал, пожалуй, своим сюжетом и великолепной игрой молодой актрисы Елены Радевич, которая сыграла мать, отстаивающая право быть со своей дочерью. История, как время показало, животрепещущая – русская девушка вышла замуж за финна, родила славную дочь, а потом… возникли проблемы эмоционального, ментального характера и итог – ребенок оказался в приюте.



Глупо пересказывать сюжет картины – лучше посмотреть, но то, как билась Ирина-Елена за своего ребенка с ювенальной системой – восхищена!