Глава «Укрэнерго» Кудрицкий призвал энергетиков готовиться к блэкауту на Украине

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7 ноября 2022, 21:30 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Исполнительный директор Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в понедельник, что вероятность блэкаута на Украине имеется, зависит от интенсивности обстрелов.

Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона призвал: «Местные власти и энергетики должны готовится к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут... Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов». По его словам, энергетики будут делать всё, чтобы такого сценария не допустить.

Ранее газета New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Романа Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества, эвакуировать предстоит три миллиона человек.

Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук также не исключил возможности блэкаута в Киеве и Киевской области в случае новых ударов по энергетической инфраструктуре.