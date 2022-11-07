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ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме ночного клуба «Полигон» Мирзоева

, 20:24 Источник: РИА Новости

Партия "Единая Россия" приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, владельца ночного клуба "Полигон". В заявлении партии говорится, что решение президиум генсовета "Единой России" принял на основе заключения партийной комиссии по этике с учетом широкого общественного резонанса и тяжелых последствий трагедии.

Учтено и заявление Мирзоева, который обратился с просьбой о приостановке членства.

В ночь на 5 ноября в ночном клубе проводились развлекательные мероприятия, где присутствовали не менее 200 человек. Около 2 часов 30 минут произошло возгорание и последующее распространение огня по всему зданию. В результате пожара погибли 13 посетителей, которые не смогли выбраться из здания.

Возбуждены три уголовных дела. В качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу ночного клуба. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев. СК проводит проверку на предмет возможного бездействия контролирующих органов.

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