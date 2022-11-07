В Кузбассе будут судить рецидивиста, который избил пенсионерку и похитил у нее более 600 000 рублей

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7 ноября 2022, 19:25 Ксения Калуга

Против 45-летнего жителя города Осинники Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Мужчина избил пенсионерку и украл у неё деньги и ценности на сумму более 600 000 рублей.

В августе местная жительница сообщила сотрудникам полиции, что на ее 72-летнюю сестру напали. Оказывается, около месяца назад потерпевшая начала ремонт в собственной квартире, она наняла работника, контакты которого увидела в объявлении у подъезда. «Накануне мужчина пришел в жилище пенсионерки якобы забрать инструмент, однако, как только она открыла дверь, ударил ее по голове стеклянной бутылкой. Угрожая отверткой, налетчик потребовал передать ему деньги, золотые украшения и гаджеты. Пожилая женщина выполнила требование, затем он связал жертву скотчем и скрылся. Около часа пенсионерке потребовалось на то, чтобы высвободить руки, после чего она сообщила о нападении родственнице. Общая сумма причиненного ущерба составила более 600 000 рублей», – пишет официальный сайт МВД России.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника. Полиция изъяла у него 420 000 рублей, а также золотые украшения, мобильный телефон и планшетный компьютер, принадлежащие потерпевшей. Задержанного заключили под стражу.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Осинниковский городской суд. Мужчине может грозить 12 лет лишения свободы.