Депутат Госдумы, генерал Картаполов: по жалобам мобилизованных будут разбирательства и возможны кадровые решения

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7 ноября 2022, 19:02

Депутат Госдумы Андрей Картаполов, фото: MOD Russia/globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов в понедельник заявил, что все жалобы мобилизованных на плохие условиях содержания после отправки на обучение и в зону боевых действий будут разбираться.

В разговоре с РБК Картаполов не исключил, что по итогам проверок могут быть приняты кадровые решения.

За последние дни информация о плохих условиях для призванных в рамках частичной мобилизации граждан поступили из нескольких регионов страны.

По информации Телеграм-канала "Говорит НеМосква", в Пензе 30 женщин обратились к военному прокурору с жалобой, что их родных отправили в зону СВО без подготовки, мобилизованных не обеспечивают водой, едой и приличным оружием.

В Казани на жалобы мобилизованных ответил президент Татарстана. Группа мужчин, которых разместили на полигоне Казанского высшего танкового командного училища, пожаловалась на нехватку еды, воды и дров. Также резервисты сообщили, что им выдали ржавые, необстрелянные автоматы 1970-х годов.

Картаполов отметил, что такая информация единичная, и хорошо, что она появляется, так как это позволяет быстрее принимать решения.

"Есть человеческий фактор, есть чья-то недобросовестность, может быть даже халатность. Но это ведь действительно единичные случаи. Там сразу идет реагирование — как по линии Министерства обороны, так и по линии глав регионов, и все эти проблемы решаются", — подчеркнул парламентарий.