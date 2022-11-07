Рэпер из Германии просит предоставить ему политическое убежище в России

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7 ноября 2022, 18:56

Рэпер Schokk.Фото из соцсетей музыканта.

Дмитрий Гинтер, выступающий в Германии под псевдонимом Schokk, написал открытое письмо, в котором просит Владимира Путина предоставить ему политическое убежище. По словам рэпера, в ФРГ ему грозит тюрьма за поддержку России.

Дмитрий Гинтер, он же Дима Бамберг, он же Schokk – русскоязычный рэп-исполнитель, его семья еще в 1996 году эмигрировала из Казахской ССР в Германию. Сейчас у музыканта только немецкое гражданство.

Когда началась военная спецоперация, Schokk поддержал Россию и решил переехать в Москву. Однако сейчас у него истекает срок действия российской визы. Дмитрий утверждает, что за его «публичную пророссийскую позицию», в Германии на него завели уголовное дело, ему может грозить три года за решеткой. «Я больше не могу туда вернуться», – говорит рэпер и поэтому просит политического убежища в России.