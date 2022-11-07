Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2022, 18:07 Ксения Калуга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить снос памятника борцам с нацизмом в Латвии. Об этом сообщает официальный сайт СК.



Соцсети писали, что в городе Алоя снесен памятник борцам с нацизмом во времена Великой Отечественной войны с применением тяжелой техники.



«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к произошедшему», – пишет ведомство.



