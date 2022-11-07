Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Бастрыкин поручил проверить снос памятника борцам с нацизмом в Латвии

, 18:07

Бастрыкин поручил проверить снос памятника борцам с нацизмом в Латвии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить снос памятника борцам с нацизмом в Латвии. Об этом сообщает официальный сайт СК.

Соцсети писали, что в городе Алоя снесен памятник борцам с нацизмом во времена Великой Отечественной войны с применением тяжелой техники.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к произошедшему», – пишет ведомство.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей