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7 ноября 2022, 17:16 Источник: Военкор Александр Сладков

флаг Пограничных войск РФ

Ушёл из жизни участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Виктор Золотухин. О смерти пограничника - генерала Золотухина в своем Telegram-канале написал в воскресенье, 6 ноября, поздно вечером военный журналист Александр Сладков со ссылкой на информацию своего друга.

«Виктор Золотухин ушел от нас сегодня в 16:00. Он был уже на пенсии, хотя в отличной форме и крепости духа. Хорошо, что мы успели снять Виктора Николаевича в фильме «Операция Аргун». Отличный был мужик», - пишет военкор Сладков.

По воспоминаниям Сладкова, они подружились с Золотухиным в 1995-м, когда боевой генерал командовал легендарным 117-м Московским пограничным отрядом в Таджикистане. Встретились в 99-м в Чечне, в ходе операции «Аргун».

На сайте pogranec.ru (Форум пограничников) в день смерти генерала появилась информация, что Золотухин скончался скоропостижно. «6 ноября 2022 года скоропостижно скончался выпускник Алма-Атинского ВПККУ 1979 года генерал-майор в запасе Виктор Николаевич Золотухин. Возвращаясь домой с супругой на машине (она была за рулем), внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание. Оперативно приехавшая скорая помочь уже не успела...» - говорится в сообщении.

Операция «Аргун» проводилась в декабре 1999 года — феврале 2000-го. В результате российские военные взяли под контроль соединяющую Чечню с Грузией дорогу, которая служила основным путем снабжения чеченских боевиков, и восстановили контроль над чеченским участком российско-грузинской границы.