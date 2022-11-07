Патриарх Кирилл сформулировал, что такое столп истины

Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2022, 15:14

В своей воскресной проповеди, произнесённой на освящении нового храма в городе Балашиха Московской области, патриарх Кирилл высказал интересную гипотезу, которая, по мнению специалистов, может обозначать формирование нового религиозного учения. Речь идёт о словах главы РПЦ о том, что российский верующий народ, принявший слово Божие умом и сердцем, отметающий экономические, культурные, политические соблазны, тот, кому вручена обязанность защищать Родину, и есть сам по себе столп истины.



В Новом Завете столпом и утверждением истины называется Церковь Христова. Таким образом, патриарх отождествляет Россию, российский народ с самой Церковью, но не как с религиозной организацией, а в мистическом понимании, как мистическое сообщество живых верующих, уже умершего поколения, Иисуса Христа и ангелов, которое исповедует единственно истинное учение о спасении души.



Происходящее на Украине патриарх Кирилл обозначает как священную миссию противостояния воинских сил России силе Запада, которую он называет «диавольской», направленной на столкновение братских народов. То есть, народы Запада, по его мнению, отрезали себя от истины Христовой, в отличие от россиян.