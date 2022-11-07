Олег Зубков вернулся из Херсона с патронами и ослом

Крымский парк львов «Тайган» на время проведения военных действий в Херсоне взял на передержку животных. Предприниматель Олег Зубков отреагировал на просьбу губернатора Херсонской области «подставить плечо, пока им не перестанет угрожать смертельная опасность».
Среди эвакуированных животных - лама, волки, еноты, павлины, фазаны и ослик. Олег Зубков записал комментарии на видео. Он обратил внимание на патроны, разбросанные вдоль дороги. Спутница владельца «Тайгана» сообщила, что возьмёт патроны на память.
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