Депутат Госдумы Смолин: «Парад 1941 года решил исход войны»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2022, 13:40 Антон Николаев

Фото: wikipedia.org

Олег Смолин считает, что парад 1941 года, который прошел 7 ноября на Красной площади в Москве, предопределил коренной перелом Великой Отечественной войны. Такое мнение депутат высказал изданию «Аргументы недели».

«Я думаю, что это единственный парад, участники которого были собраны не для парада. Это единственный в мире парад, участники которого прямо с Красной площади отправлялись на фронт. Этот парад предопределил судьбу Москвы. Мы хорошо понимаем, что в параде участвовали в значительной степени сибирские дивизии, переброшенные из Сибири и Дальнего Востока, после того, когда мы получили информацию о том, что Япония не вступит в войну с СССР. Парад во многом предопределил нашу победу под Москвой, а значит, он был предшественником коренного перелома в войне, который наступил под Сталинградом и завершился под Курском. Это уникальное событие, когда не война решала исход парада, а парад решал исход войны».

Напомним, что 7 ноября День проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).