Россияне скупают умные гаджеты на фоне дефицита развлечений

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7 ноября 2022, 13:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Аналитики отмечают, что в России за первые 9 месяцев нынешнего года продажи умных колонок с голосовыми помощниками выросли на 80%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1.35 млн штук.

Об этом уже сообщила не одна крупная компания. Причём речь идёт о достаточно известных ритейлерах. «Объём российского рынка смарт-колонок в деньгах по итогам трёх кварталов превысил 11 млрд рублей, что уже близко по продажам к традиционным категориям бытовой техники, к примеру утюгам, - отчитался бизнес-эксперт Сергей Сухоруков. – Их продажи составили 12.5 млрд рублей. Категория умной аудиотехники имеет потенциал и для дальнейшего роста за счёт аудитории, которая либо пробует для себя новый товар, либо приобретает повторно».

Как рассказали в пресс-службе VK, в этом году действительно зафиксирован высокий спрос на умные устройства. В компании отметили, что повышенный интерес связан с тем, что растёт узнаваемость умных гаджетов, а ещё – появляется более ясное понимание сценариев их использования в доме. Аналитики считают, что интерес к таким колонкам вполне объясним. Ведь реальное число развлечений за последнее время сократилось. Иными словами, путешествовать почти некуда, выбор в кино стал куда меньше, а посидеть в ресторане – это просто-напросто дорого. «Люди ищут новые эмоции, и электронные игрушки, в том числе и колонки, их дают», - следует из слов экспертов. Также прогнозируется и рост спроса на всевозможные компьютерные игры. Ожидается, что по итогам 2022 года их продажи по сравнению с предыдущим годом могут вырасти на 25%.