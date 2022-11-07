Дети начали играть в «русских» и «украинцев»

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7 ноября 2022, 12:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Фото: globallookpress.com

В школах все чаще происходят конфликты на фоне сложившейся непростой политической ситуации. А во дворах стали играть в «русских» и «украинцев», как когда-то советские дети – в русских и фашистов.

«Я не верю в бесконфликтную школу, - высказался заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, член-корреспондент Российской академии образования. – Буллинг был, есть и будет. Он был и в советское время. Причины могут быть, какие угодно, особенно сейчас, когда ещё и такая взбудораженная политическая атмосфера». Преподаватель напомнил, что в нашей стране это явление «зашкаливает», причём травят порою и учителей. Он также вспомнил случай с учительницей, занимавшейся «моржеванием», и её историю с фото в купальнике.

По мнению эксперта, данная проблема - медицинская. «У нас осталось лишь 11-12% здоровых детей, все остальные имеют серьёзные отклонения, - сказал господин Ямбург. – И на первом месте – психоневрология. Вы знаете четыре случая стрельбы в школе, а я – 40». При этом, преподаватель подчеркнул, что «стреляет не ружьё, а голова». По его словам, всё это могут быть недиагностированные дети.

Ямбург привёл в пример случай, когда учительницу судили и отстранили от профессии из-за «психологического насилия над ребёнком». Она заклеила первокласснику рот скотчем и поставила в угол, а дети снимали всё это на телефоны. «У этого ребёнка СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивность, - отмечает эксперт. – А интеллект у него в норме. Учительница не может выгнать его в коридор, она клеит ему рот и идёт под суд. А кто это учительницу учил работать с СДВГ?».

И отсюда можно сделать соответствующий вывод. Каждый учитель должен быть не только знатоком своей области, он должен знать и детскую психологию, и медицинскую психологию, и дефектологию. Иными словами, на любом педагогическом факультете должны преподавать основы дефектологии, чтобы учителя прекрасно понимали, как с таким ребёнком работать. Виноваты также и родители, которые не хотят признать психоневрологические проблемы у своих детей и отказываются от обследования. Потому нужна ещё и служба медико-психолого-педагогического сопровождения.

Евгений Ямбург приводит ещё и «культурологическую проблему» буллинга. В любой школе очень часто присутствуют люди разных национальностей и вероисповедания. Отдельные дети даже плохо говорят по-русски. Это порою приводит к конфликтам уже на национальной почве. Господин Ямбург считает, что сейчас оснований для ненависти очень много. «Самое страшное, что я вижу – это то, что дети начали играть в наших и украинцев», - отмечает учитель, «Как когда-то мы играли в русских и фашистов. Сегодня надо понимать, что на ненависти и вражде ничего нельзя построить».