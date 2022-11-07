Мода Северной Кореи и новые прорывы в России: резонансные новости недели

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7 ноября 2022, 11:33 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Жители Волгограда окунулись в праздничную атмосферу.



Митинг в поддержку СВО и крестный ход в День народного единства в городе-герое Волгограде пришлось перенести на набережную реки Царица из-за мощнейшего прорыва канализации. Власти города были даже вынуждены ввести режим ЧС.



Прорыв двух труб канализационного коллектора в районе Сквера Александры Пахмутовой привёл к тому, что 200 тысяч жителей Волгограда остались без воды. По информации местных СМИ, еще 27 октября здесь произошёл «многометровый провал», а виной этому стала «истлевшая» городская канализация. Из некоторых районов города поступали сообщения об отсутствии отопления в жилых домах.



Волгоград стало затапливать фекальными стоками. Разрушив сквер, они потекли в Волгу. Масштаб катастрофы сейчас оценивается Росприроднадзором.



В День народного единства, 4 ноября, на нескольких улицах Волгограда в квартирах у жителей пропал свет. Коммунальный кошмар дополнился отсутствием электричества.



«Нам осталось только газ отключить — и всё, будет полный комплект», - заявили жители города волгоградскому изданию v1.ru.



Городские власти пообещали жителям построить новый коллектор протяженностью полкилометра. О сроках реализации столь масштабной задачи пока не сообщалось.





В России обеспокоились нехваткой пропаганды.



Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев выступил с инициативой о создании в России министерства информации и пропаганды. По его словам, есть мнение, что «мы сильно проигрываем» в информационной войне.



«Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все от информационного противоборства вплоть до «фейкомёта». Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?» — заявил депутат.



Известно, что многие инициативы в России не доводятся до своего воплощения даже на уровне Госдумы. Тем временем к этому предложению уже вполне серьёзно и с интересом отнеслись в Союзе журналистов России. Об этом рассказал секретарь организации Тимур Шафир.



«Название «министерство пропаганды» звучит интересно, звучит хайпово, все начали сейчас это обсуждать, что за этим стоит, какие предложения. Самое главное, для чего это предлагается, — хотелось бы с этим ознакомиться, чтобы обсуждать это конкретно», — заявил он.



Издание Lenta.ru напомнило, что в гитлеровской Германии существовало Имперское министерство народного просвещения и пропаганды. Это ведомство просуществовало с 1933 по 1945 год под руководством Йозефа Геббельса. Примеры появления подобных министерств бывали и в других странах. В настоящее время известно об активной работе Агитационного департамента в КНДР.





Северная Корея оденет и обует россиян.



Братская КНДР поможет россиянам с обувью и одеждой. Об этом на прошлой неделе официально заявили в посольстве России в Пхеньяне.



«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее», - передаёт слова представителя дипмиссии РИА Новости.



Собеседник агентства заявил, что «у нашей страны есть соответствующие возможности и потребности». Тем не менее, по его словам, все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров.



Стало известно, что в КНДР впервые в истории страны открылась выставка моды «Женская одежда 2022». В российском посольстве отметили, что на выставке были представлены платья, юбки, блузки, пальто, куртки, головные уборы, обувь и косметика северокорейского производства.



Ранее сообщалось, что из России в КНДР отправился поезд, в вагонах которого находились 30 орловских рысаков. Известно, что вождь Северной Кореи Ким Чен Ын является большим любителем верховой езды.



