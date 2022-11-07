Бывшего контрактника отправили в колонию за незаконную перевозку боеприпасов в зоне СВО

Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2022, 11:28 Ксения Калуга

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор Крымского гарнизонного суда в отношении военнослужащего-контрактника Егора Фоменко, передаёт «Коммерсант». Мужчину весной осудили за незаконное приобретение и перевозку боеприпасов в зоне спецоперации на Украине. За это его отправили в колонию почти на три года.

По информации источника, после службы на Украине Фоменко отправился домой, взяв с собой найденные в аэропорту Херсона четыре ручные осколочные гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5, пять унифицированных запалов гранат УЗРГМ-2, три винтовочных патрона 7,62 мм, шесть патронов СП-5 9 мм, один патрон 5,45 мм и один патрон 12,7 мм образца 1930 года. Все это он спрятал в своём рюкзаке и попытался провезти их на территорию РФ, но в Керчи мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и перевозку боеприпасов.

На допросе Фоменко признал свою вину, сказав, что сделал это ради обеспечения собственной безопасности в зоне конфликта, так как при увольнении он был вынужден сдать штатное оружие. Однако зачем ему нужны были боеприпасы в России, он это не прокомментировал.

Крымский гарнизонный военный суд учёл все смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, положительные отзывы с места службы и отсутствие приводов в правоохранительные органы «на гражданке». В итоге Фоменко дали 2 года и семь месяцев колонии общего режима. Мужчина пытался обжаловать приговор, чтобы добиться условного наказания, но Южный окружной военный суд оставил решение первой инстанции без изменений.