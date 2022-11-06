Что думают латвийцы о возможной эвакуации населения из Киева

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

6 ноября 2022, 23:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии сегодня, 6 ноября, две темы – исполнение гимна РФ в одном из районов Риги и, конечно, предупреждение мэра Киева о полном блэкауте столицы Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать необходимые запасы или найти возможность временно уехать из города так как не исключает полного отключения электричества и водоснабжения в украинской столице.

Что думают об этом латвийцы?

Мнения из социальных сетей и новостных латвийских сайтах:

«Бывший боксер Кличко, ставший, видимо, по воле случая мэром Киева, так и не стал государственным украинским деятелем – он узко мыслит и не желает понять все происходящее, а киевлянам придется терпеть. Ну да, сдаваться русским военным власти не желают, а потому будут получать вновь «пилюли» от России. А дальше будет еще хуже для Киева… Кто-то сомневается, что Владимир Путин «не играет» больше с Киевом?»

«А когда гопники из Вашингтона громят гражданскую инфраструктуру, то им можно? Они – свои гопники?»

«Зачем все это? Почему нельзя договориться? Почему???»

«Жаль киевлян, жаль. Не переборщила ли Россия? Она сильнее, чем Украина, так может стоит сесть за стол переговоров?»

«Правде в глаза давайте посмотрим – на Украине уже 7-я мобилизация, а в России – первая. На Украине не осталось ничего с советских времен, а своего и не было! Воюют натовским оружием, а Россия – своим! Света нет на Украине, а не в России. 10 миллионов уехало из Украины, а в Россию приехало больше пяти миллионов. И к чему эта бравада – «мы самые крутые, мы России покажем». Показали? Реально смотрите на вещи!»

«Я в ауте! Значит, украинцы, простите, херачут во все стороны – не важно есть там российская армия или жители Украины, используют оружие НАТО… Этот долбаный боксер – кто он? Политик или военный? О чем может помочь жителям Киева? Он пустышка, как и все украинское руководство. Почему у него нет слов о переговорах? «перемога», «перемога» - где? Очухайтесь!»

«Почему Сталин не вел с Гитлером переговоров? Бесполезно! Вот потому и тут их не будет! Наговорились уже! Разбудили русского медведя – теперь хлебайте через край!»

«Я думаю, что это все должно быть прекращено! Никто не должен так страдать и умирать! Я многое могу понять, но почему так люто? Можно же было России все перекрыть Украине в экономическом плане… Мне больно и страшно!»

«Когда над тобой стоят дяди из Вашингтона и дают деньги, ничего ты сделать не можешь – не самостоятелен! Дело, я думаю, приближается к развязке… Это понимает и ЕС, и США… А вот как выйти бы с достоинством из всего этого, то ни ЕС, ни США не представляют!»