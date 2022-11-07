Как проходил парад 7 ноября 1941 года

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7 ноября 2022, 00:00 Татьяна САВКИНА

7 ноября - памятная дата отечественной военной истории, День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Праздник отмечается ежегодно с 1995 года.

81 год назад, в разгар боев за Москву, на Красной площади прошел легендарный военный парад 1941 года. По силе воздействия на ход событий он приравнивается к важнейшей военной операции. Парад имел огромное значение для поднятия морального духа страны, показал всему миру, что Москва не сдается.

Военный парад на Красной площади 7 ноября был традицией и главным событием празднования годовщины революции. Но в 1941 году, когда немецко-фашистские войска стремительно продвигались по территории Советского Союза, многие, особенно за границей.ю полагали, что проведение торжеств в честь дня Великой Октябрьской революции не будет даже планироваться.

Осенью 1941 года у стен столицы, без преувеличения, решалась судьба страны. Конец октября — начало ноября 1941-го были самыми тяжелыми днями войны для Москвы, она находилась на осадном положении. Шла эвакуация промышленных предприятий, минировались мосты и заводы, враг был в нескольких десятках километров от центра города.

Немецкое командование планировало взять Москву до 7 ноября и в это день устроить парад нацистских войск. Для шествия были изготовлены парадные мундиры, награды, приглашения и билеты на это мероприятие. Позднее все это было обнаружено среди трофеев.

Решение о проведении парада было принято на совещании с участием членов политбюро и военачальников 28 октября. Командующий Западным фронтом Г.К. Жуков доложил, что в ближайшие дни враг не начнет большого наступления, тк понес серьезные потери и вынужден перегруппировывать войска. Для усиления ПВО с соседних фронтов к Москве подтянули истребительную авиацию, свыше 500 самолетов, была проведена серия налетов на вражеские аэродромы.

Парад готовился в обстановке абсолютной секретности.

Торжественное заседание Моссовета, посвященное 24-й годовщине Октября, назначили на 6 ноября. Оно прошло не в Большом театре, который к тому времени уже был заминирован, а на станции метро «Маяковская».

После заседания Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил высшему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной площади. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа.

В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина.

В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве.

На трибунах у Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет.

Командовал парадом начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал маршал Советского Союза Семен Буденный.

Всего в параде участвовали свыше 28 тысяч человек (пехотинцев, кавалеристов, стрелков и пулеметчиков, артиллеристов, танкистов, ополченцев), 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.

Планировалось участие 300 самолетов, но из-за сильного снегопада воздушную часть отменили.

Во время парада были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности советского руководства - у всех солдат, участвовавших в параде, даже у тех, кто позже отправлялся на фронт, были изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских орудий.

Готовность была к любому повороту событий. На случай бомбардировки Красной площади дежурили 35 медицинских постов, в их распоряжении были санитарные автомобили, пять восстановительных бригад, 15 пожарных и других специальных автомашин для работы при разрушении зданий.

Парад на Красной площади слышал весь мир, репортаж о нем вел известный советский радиокомментатор и журналист Вадим Синявский.

Парад продолжался всего 25 минут, но он поднял моральный дух военных и населения, это событие стало знаковым: Москва выстоит! Это был пример мужества и отваги, ведь бои шли на подступах к Москве.

Парад имел и большое международное значение - он вызвал восхищение и уважение к советскому народу и его армии, способствовал укреплению антигитлеровской коалиции.

7 ноября 1941 года военный парад в честь годовщины Октябрьской революции прошел так же в Воронеже и Куйбышеве (Самара). В Москве парады в годы войны больше не проводились. Следующий парад на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года, тогда к Мавзолею Ленина были брошены знамена и штандарты поверженных немецких дивизий. Это был Парад победителей.