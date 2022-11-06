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6 ноября 2022, 18:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Не все латвийцы, видимо, поддерживают политику правительства Латвии – неукоснительная и обязательная помощь исключительно Украине…

На детской площадке в небольшом городке Латвии Салдусе появился символ Z, который подверг в шок националистов города – это же символ России!

Понятное дело, националистически настроенные бабульки понеслись, какая прыть, в местный полицейский участок, чтобы доложить, по их словам, о «вандализме»…

Удивительные дела твои, Господи, происходят в Латвии – уничтожать памятники Солдату Победителю в ВОВ – «благо» у нацистов, а обычная буква Z – конвульсии и валерьянка! Какие «разные» взгляды у людей на одной планете…

Но вернемся к бабулькам и полицейским славного городка Салдус…

В муниципальной полиции Салдусского края был дан СМИ ответ: «Это все связано с проблемой, что дети хотят как-то позиционировать себя, выделиться. Конечно, мы проводим беседы и с родителями… Но атмосфера в Салдусе мирная».

Конечно, мирная… Латвия никогда не отличалась самостоятельностью и смелостью взглядов… Таков менталитет…

Но и это еще не все! Блаженный выходной полицейским «испортил» Гимн РФ, который звучал сегодня, 6 ноября, в одном из районов Риги!

Совершенно понятно, что и тут в полицию Риги бегом бежали националисты – мол, ужас, что же происходит?

А происходит то, что в Риге уже неоднократно звучал гимн РФ – так люди выражают свое отношение к России!

Кстати, когда правоохранительные органы «изловили виновницу». То она гордо и громко сказала: «Слава России! Когда звучит российский гимн, нельзя говорить!»