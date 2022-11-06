Самолет совершил аварийную посадку в Литве – пассажир решил закурить

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6 ноября 2022, 18:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Пожалуй, 6 ноября, войдет в «историю» авиации, как день происшествий – крушение самолета в Танзании, аварийная посадка в Литве…

Литовские пограничники задержали пассажира-хулигана, который летел из Дании в Литву – мужчина решил закурить прямо в салоне самолета. Совершенно ясно, что самолет был вынужден совершить из-за дыма аварийную посадку в аэропорту Паланги.

52-летний пассажир-литовец начал курить в салоне самолета во время полета. В темноте пассажиры, сидевшие вокруг него, подумали, что в самолете что-то горит, и сообщили об этом экипажу.

Оператору центра управления полетами Литвы сообщили, что мужчина, создавший угрозу полету и безопасности других пассажиров, не выполнил требования экипажа. В итоге, сразу же после того, как самолет приземлился в аэропорту Паланги, пограничники задержали хулигана, а затем передали его полиции.

А вы помните, уважаемые читатели, что были времена, когда пассажиры могли курить на борту самолета? Я помню… Почему же правила изменились?

Балтийское бюро «АН» обратилось к европейскому эксперту по безопасности полетов Викторсу Зариньшу, чтобы выяснить «вопрос курения» на борту самолета:

«Да, раньше можно было курить, и во многих самолетах сохранились пепельницы в подлокотниках до сих пор.

Если подойти чисто технически, курение на борту никакой опасности не представляет. Система кондиционирования, на любом типе самолета, работает очень хорошо. На какой бы высоте самолет не летел, в самолете создаётся давление, которое равно высоте в 3 километра. Но, даже если пассажир «спрятался» в туалете и закурил, экипаж это сразу почувствует.

Но почему же, сейчас, такие жесткие требования? Тут несколько причин. Прежде всего это официальный запрет на курение в общественных местах и транспорте, и некурящему человеку неприятно будет вдыхать запах дыма от сигареты, тем более в ограниченном пространстве. Да и более «серьезные» случаи могут произойти – например, обычный дым от сигарет можно принять за пожар, как это произошло в Паланге…»