Что могло произойти с пассажирским самолетом ATR 42-500 авиакомпании Precision Air

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6 ноября 2022, 16:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 6 ноября, самолет авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория (Танзания), при заходе на посадку…

На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

Воздушное судно летело из города Дар-эс-Салам в Мванзу. По пути самолет должен был сделать остановку в городе Букоба, но упал в Викторию из-за сильного ветра и проливных дождей.

Из упавшего самолета спасено 26 человек.

Самолету, упавшему в озеро, 12 лет. Экипаж ATR 42-500 возглавлял капитан Бурухани Рубага, проработавший в Precision Air около 20 лет.

Так что же могло произойти с пассажирским самолетом ATR 42-500?

Балтийское бюро «АН» обратилось к европейскому специалисту в области безопасности полетов Викторсу Зариньшу, чтобы получить некоторые разъяснения:

«Конечно же, посадка любого самолета, при сильном, либо порывистом ветре, связана с определенными трудностями, и благополучная посадка зависит прежде всего от опытности командира.

Существуют требования-ограничения по ветру, для этого, для каждого типа самолета рассчитываются таблицы: «боковая составляющая ветра от коэффициента сцепления на взлётной посадочной полосы». По ним очень быстро и без труда можно рассчитать максимальную составляющую ветра. Если она превышает допустимые значения, экипаж не имеет права производить посадку.

Вопрос возникает в том - почему экипаж произвел посадку на озеро? Я вижу только одну причину, пилоты неверно рассчитали необходимое количество топлива, и им просто не хватило топлива для ухода на запасной аэродром, и потом - зачем было «топить» самолет, если можно было произвести посадку по береговой черте? В этом случае самолет не утонул бы, и все пассажиры остались бы живы. Далее, в случае посадки самолета на воду, экипаж не выполнил требование, регламентирующее действия экипажа в данном случае… Это мое мнение».

Я считаю, что вся вина лежит на командире самолета. И потом, в прессе идет информация о 49 пассажирах, Насколько я знаю, на данном типе самолета только 48 посадочных места».