Актер Алексей Панин не нашел работу ни в Испании, ни в США, а мечтающую стать актрисой дочь устроил официанткой

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6 ноября 2022, 13:53 Источник: Тeleprogramma.pro

Алексей Панин, фото: vk.com/actor_ap

Актер Алексей Панин два года прожил с дочкой Анной в Испании, но испанский язык хорошо не выучил и не смог найти работу. Панин решил попробовать себя в Голливуде. Артист оформил туристическую визу и отправился в США, найти хотя бы эпизодические для себя роли в кино.

В интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria» артист признался, что смог бы сыграть «каких-нибудь русских, украинцев, поляков, выходцев из Восточной Европы». Но и в Америке судьба ему не улыбнулась, даже в качестве актера третьего плана Панина никуда не взяли, сообщает Тeleprogramma.pro.

А дочь Панина Анечка начала работать официанткой в кафе, поскольку прославившийся не только как актер, но и разными скандалами отец не может сейчас обеспечить девочку-подростка.

Оказывается, Анна Панина мечтала пойти по стопам отца. По словам Панина, в России бы его девочка по блату попала бы в театральное училище.

Но он не хочет, чтобы дочь общалась с соотечественниками. «Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», - заявил артист.