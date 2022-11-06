Эксперт юридической компании Гусятникова: россияне с крупным вкладом в банке могут потерять соцвыплаты

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6 ноября 2022, 12:22 Источник: Прайм

фото: pixabay.com

Наличие крупных вкладов в банках может лишить россиян социальных выплат и субсидий. Юрист Полина Гусятникова рассказала, что при назначении ряда пособий учитывается доход и степень нуждаемости семьи.

Например, пособия на детей, субсидии на оплату ЖКХ, выплаты одиноким родителям, доплаты ветеранам труда назначаются малоимущим, людям, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом рассчитывается совокупный доход всех членов семьи и делится на их количество, включая детей.

Семья будет иметь право на соцвыплаты, если доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе. Юрист подчеркнула, что при признании семьи или гражданина малоимущими, будет учитываться не только ежемесячный доход, но и имущество, размер банковских вкладов, проценты по ним.

"Чтобы сохранить статус малоимущего и не лишиться дополнительных выплат, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты — одного прожиточного минимума", — предупредила Гусятникова в интервью "ПРАЙМ".