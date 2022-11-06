Россиянин Дмитрий Бивол 10 раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив мексиканца Хильберто Рамиреса

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив мексиканца Хильберто Рамиреса. Бивол и Рамирес выступают в полутяжелом весе. Вечер бокса состоялся в Абу-Даби.
Болельщики думали, что Бивол победит соперника из Мексики досрочно. Но бой продолжался 12 раундов. Победа Биволу присуждена единогласным решением судей.
Не знающий на профессиональном ринге поражений россиянин в 10 раз защитил свой титул. У Дмитрия 21 победа на профессиональном ринге.
Хильберто Рамирес претендовал на титул WBA. У мексиканца до поединка с Биволом было 44 победы, из 30 - нокаутом и ни одного поражения.
«Я могу боксировать лучше. Мне противостоял хороший соперник, но его удары меня особенно не беспокоили... Теперь я бы хотел подраться за все пояса в этом весе. У меня есть цель. Я хочу стать абсолютным чемпионом!», – цитирует Бивола sports.ru.