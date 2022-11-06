Россиянин Дмитрий Бивол 10 раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив мексиканца Хильберто Рамиреса

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6 ноября 2022, 11:06 Источник: sports.ru

Дмитрий Бивол, фото: vk.com/dmitrybivol

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив мексиканца Хильберто Рамиреса. Бивол и Рамирес выступают в полутяжелом весе. Вечер бокса состоялся в Абу-Даби.

Болельщики думали, что Бивол победит соперника из Мексики досрочно. Но бой продолжался 12 раундов. Победа Биволу присуждена единогласным решением судей.

Не знающий на профессиональном ринге поражений россиянин в 10 раз защитил свой титул. У Дмитрия 21 победа на профессиональном ринге.

Хильберто Рамирес претендовал на титул WBA. У мексиканца до поединка с Биволом было 44 победы, из 30 - нокаутом и ни одного поражения.

«Я могу боксировать лучше. Мне противостоял хороший соперник, но его удары меня особенно не беспокоили... Теперь я бы хотел подраться за все пояса в этом весе. У меня есть цель. Я хочу стать абсолютным чемпионом!», – цитирует Бивола sports.ru.