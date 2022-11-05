Женский резерв Москвы готов помочь защите Родины

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2022, 19:13 Анна Шершнёва

vk.com

Когда приходит беда, то на помощь родной земле приходит обычно весь народ, при этом не особо идёт разделение по силам, возрасту или полу. Это обычная практика, у нас она тоже была, но сейчас как-то сильно побледнела. И дело тут не в заботе о прекрасной половине человечества, а каком-то мужском шовинизме. В редакцию «Аргументов недели» обратилась за информационной поддержкой группа неравнодушных женщин, заинтересованных в безопасности населения нашей страны и, в том числе, близких людей, решили сплотиться и активизироваться в виде специального женского батальона.

Женщины не подлежат мобилизации, но при этом их не берут и в качестве добровольцев на фронт. Хотя многие из представительниц прекрасной половины человечества могут взять оружие и воевать на фронте, быть наводчиками, водителями, связистами, заниматься обеспечением батальонов, как совместно с мужчинами, так и в самостоятельных женских военных формированиях. Также они могут стать прекрасными защитницами территориальной обороны в тылу, быть инструкторами по технике безопасности и организовывать население в период форс-мажоров, и военных действий.

Эти женщины не побоятся взять оружие в руки и отстаивать свои территории, если возникнет такая необходимость. Они готовы обучаться пользоваться оружием, проходить необходимые учения, стать надежным тылом для нашей отчизны. Напомним, что в 2014 году немало женщин пришли добровольно в ряды ополчения, а позже и в ряды республиканских армий. Сейчас имеющие огромный опыт и практику боевых реалий, испытав на себе трудности и отточив свои навыки в реалиях военного времени оказываются не у дел.

Упомянем такой плачевный факт. Как только из республиканских армий стали комиссовать женщин, многие из героинь Донбасса оказались в плачевном небрежении. Некоторым пришлось бомжевать даже, поскольку они не могли служить в армии и не могли домой вернуться так как их там ждал расстрел.

В реальности при попытке предложить свои полезные и необходимые силы для фронта и тыла, они получили ушат помоев в соцсетях за свою инициативу. Но такие трудности не останавливают действительно целеустремлённых и активных дам. Актив сообщества задался идеей создания женского батальона инструкторов и территориальной обороны. Они обратились к мэру Москвы Собянину С.С. за помощью в создании и организации такого батальона. Городские власти приняли к сведению обращение, поблагодарили за активную жизненную позицию, но одновременно заявили, что в столице «создана система подготовки населения в области гражданской обороны и действиях в чрезвычайных ситуациях».

В ответе от Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы значится информация о том, что существуют некие учебно-методические центры, у которых стоит задача подготовки гражданского населения в области гражданской обороны и действиям при чрезвычайных ситуациях. О существовании таких центров мы впервые узнали из данного письма, а остальное население вряд ли вообще о таковых центрах слышали. Об эффективности работы таких центров приходится только догадываться.

Активные гражданки также написали письмо в мессенджере Пригожину Е.В., основателю ЧВК «Вагнер», с просьбой о помощи в создании женского батальона. От него тоже не последовало ответа. Следующим шагом было письмо в администрацию президента РФ В.В. Путина. В течении пары дней 18.10.2022 года пришел отзыв о том, что для получения ответа по существу письмо было сразу направлено в Министерство обороны РФ. Все официальные ответы имеются в распоряжении редакции.

Как итог, женщины пригодны для тяжелой работы наравне с мужчинами в повседневной гражданской жизни и совершенно не востребованы, и непригодны для воинской службы. При этом у соискательниц имеется реальный фронтовой послужной список и навыки военных и околовоенных специальностей. Веяние Востока и потребительское отношения к женщинам, как к инкубаторам и недостойным занимать посты на воинской службе приводит к нарастанию возмущения со стороны женской отважной половины населения. Нас что скоро заставят ходить в парандже? Ведь наши женщины желают стать надежным плечом для тех, кто на фронте и сохранить в безопасности их близких. Такие женщины были бы прекрасными мотиваторами для диванных войск.

Наши отважные женщины призывают вспомнить русские традиции. Ведь, как известно из истории, мы русские женщины всегда славились своим характером упорным и твёрдым, кто «и коня наскоку остановит, и в горящую избу войдёт». В истории не счесть примеров, когда русские женщины с вилами наперевес встречали атаки врага и отгоняли его. Давайте чтить наши исконные традиции, а не приживлять и культивировать чужие.