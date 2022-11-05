В Мелитополе восстановили памятник Ленину, демонтированный в 2015 году

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5 ноября 2022, 17:45 Источник: ТАСС

Памятник Ленину в Мелитополе. Фото: Telegram: t.me/srochno_melitopol

В Мелитополе, временной столице территорий Запорожской области, вошедших в состав России, восстановили на прежнем месте памятник Ленину. Он был демонтирован в 2015 году в рамках кампании по декоммунизации, которую проводит Украина.

Памятник установлен на прежнем меcте и выглядит ровно так же, как и раньше, изменился только постамент. Как сообщил в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, монумент перед установкой пришлось реставрировать, так как после демонтажа он пребывал в «неприглядном состоянии».

Ранее Рогов предположил, что запорожское направление станет основным в ходе готовящегося наступления вооруженных сил Украины.