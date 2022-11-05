Как в российских магазинах обманывают покупателей

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5 ноября 2022, 12:39 Источник: iz.ru

В продовольственных магазинах при продаже товаров нередко производятся махинации. Итоговая стоимость продукта зачастую не соответствует ценнику. В некоторых случаях кассиры ошибаются неумышленно.



Одним из самых распространённых способов обмана является ситуация, когда по штрихкоду пробивается более дорогой товар или товар с большим весом. Бывает, что один и тот же товар пробивается дважды. Может добавляться какая-то лишняя позиция, которую человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрихкод.



«Есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. Мы с этим постоянно сталкиваемся. На полке магазина написано, что есть скидка, акция, стоимость товара снижена и так далее, но по факту на кассе пробивается та цена, которая была без скидки», - отмечает Антон Недзвецкий, юрист и председатель правления Московского общества защиты потребителей.



В таких ситуациях работник магазина может просто ошибиться, но покупателям стоит быть внимательней и уметь отстаивать свои права. В этом случае, в первую очередь, работает старое правило: деньги и чек нужно проверять, не отходя от кассы. Если выявляются несоответствия, нужно позвать администратора магазина. Выяснять отношения с кассиром не имеет особого смысла.



В случае разногласий с администратором, необходимо подать письменную претензию с подробным изложением сути нарушения. Чем больше доказательств нарушения (фото ценника, копия чека, запись разговора с администратором, кассиром), тем лучше, - отмечает Владимир Винницкий, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК).



Если работник магазина разместил информацию о цене товара в торговом зале, а кассир указал другую цену, такие действия неправомерны. Продавец обязан продать товар по той цене, которая указана на ценнике.



Если покупателю продали просроченный товар, но понял он это, когда уже вскрыл упаковку, то всё равно имеет право подать претензию и получить назад деньги.



По словам юриста Европейской юридической службы Дмитрия Безделина, при фактах умышленного обмана, на место происшествия можно вызвать сотрудников полиции, для того чтобы сообщить о правонарушении и попросить привлечь к ответственности продавца. От него также нужно требовать вернуть излишне уплаченную сумму.



Если продавец откажется, покупатель имеет право обратиться в Роспотребнадзор или суд. Если правда на стороне потребителя, суд вернет не только стоимость товара, но и компенсирует затраты на услуги юриста, неустойку, штраф и моральный вред.



