Ветеран Николай Борисов: «Это целая профессия – Родину защищать»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2022, 12:17 Мария СИВАК

Недавно состоялась встреча школьников и отряда юнармейцев с ветераном ВОВ - Николаем Борисовым. Два дня назад ему исполнилось 98 лет. Герой войны несколько часов рассказывал о службе и, конечно, проблемах, с которыми пришлось столкнуться. Ужасы войны: существует ли среди них фронтовая любовь и дружба? Об этом расскажет биография бывшего танкиста.



До сих пор молод душой

Клубничное варенье и вкусный чай. Так прошла встреча школьников с ветераном - больше четырех часов говорили о его службе. Ребята не хотели прощаться с Николаем Николаевичем, задавали много вопросов. Такой уж характер у него – добрый и располагающий.



Я познакомилась с Николаем Борисовым два года назад, когда брала интервью. Меня поразила легкость общения с ним. Человек пережил войну, видел смерть на фронте и сам едва не погиб. Но с какой любовью к жизни и окружающим относится бывший танкист. Он много шутит и смеется. Ведет активный образ жизни. Во время нашей беседы часто жестикулировал и был очень эмоционален. Много энергии, вот что значит выражение «молод душой»!

Родина у нас одна

Юнармейцы подарили памятные сувениры и цветы в благодарность за встречу и подвиги героя. Сам танкист, признается, только рад патриотическому интересу молодежи.



- Особенно волнуют меня ребята. Я поэтому постоянно встречаюсь со школьниками и студентами – стараюсь всячески показывать своим примером, что Родина у нас одна. Ведь я не понимаю того факта, когда ученик школы мечтает закончить ВУЗ и смотаться заграницу. Нужно быть патриотом своей страны! - с гордостью говорит ветеран.



А подвигов у Николая Борисова немало. Он прошел всю войну и был активным участником боевых действий. Ветеран носит звание почетного гражданина Воронежской области. Неоднократно встречался с президентом - Владимиром Путиным. Даже подарил ему книгу воспоминаний полковника-танкиста «На войне всякое бывает».



«Коля, запомни, мелочей в жизни не бывает»

В этой книге он рассказал свою историю. Когда ему исполнилось 17 лет, услышал сообщение о начале войны.



- Однажды 22 июня 1941 года я уже спозаранок поработал и прибыл домой. Мама сказала, что какое-то важное сообщение будет по радио передаваться. И в 12 часов я был свидетелем речи наркома иностранных дел, Молотова Вячеслава Михайловича. Он сказал, что фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая отечественная война. Запомнились последние слова в его выступлении: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»! Я эти слова запомнил и достойно исполнил их в последующей службе, и на войне в первую очередь.



С тех пор фронт не отпускал Николая Николаевича. За 11 месяцев он обучился в танковом училище и сразу же пошел воевать. Отец дал наставление перед отправкой: «Коля, запомни, мелочей в жизни не бывает. Придерживайся в жизни этого мнения и все будет в порядке».



Первый свой бой Николай Николаевич вспоминает тяжело. Говорит, «боевое крещение прошло очень необычно». Командир батальона отдал неверный стратегический приказ.



- В тот день мы должны были пойти в атаку и овладеть населенным пунктом на Украине, в районе города Бердыщево. И первая же атака сорвалась. Сначала меня оставили в резерве, а потом и вовсе в бою семь наших танков сгорело. Командир отдал приказ пустить в разведку слишком много техники. Поэтому я сразу уже тогда понял, что нельзя так сразу кидаться в атаку.

Лицом к лицу со смертью

На войне Николай Борисов был дважды ранен. В марте 1944 года, выполняя боевую задачу, он ехал по селу и стоял в открытом люке танка. Неожиданно командир получил страшный удар в горло.



– Очнулся, лежа на обочине дороги. Меня поливали водой, приводили в чувство. В районе горла и в шее была страшная боль. Тошнило, кружилась голова. Оказалось, что дорогу пересекал телефонный кабель, который зацепил меня за подбородок и выбросил из танка. Мой экипаж не сразу обнаружил, что меня нет. Но друзья – соратники вернулись и обнаружили меня на дороге без чувств. Спас танковый шлем, поэтому легко отделался – получил сотрясение мозга. А могло бы и голову оторвать, – отметил ветеран.

Фронтовая любовь

А второй случай запомнился на всю жизнь. Там-то и поджидала Николая Николаевича фронтовая любовь.



Во время очередного боя его танк снова подбили, и осколок попал в ногу. Помощь своевременно оказать не смогли, только через неделю доставили в лазарет.



- Мне хотели ампутировать ногу, на которую пришлось ранение. Я не давал согласие врачам, кричал, писал отказы. Они крутили у виска, потому что я мог умереть в любой момент и все равно не соглашался на операцию. Я был убежден, что ногу можно сохранить и стоял на своем. И вот один их хирургов сдался и согласился провести операцию по извлечению осколка с сохранением ноги. Он сказал мне: «Проживешь 3 дня, значит, жить и дальше будешь». Я выжил. И снова научился ходить, несмотря на 30-ти сантиметровый разрез в ноге.



Однажды во время лечения он познакомился с медсестрой Греттой Грановской. Между ними завязалась трогательная история любви. Она выхаживала его. А потом, когда солдат пошел на поправку, сбегала вместе с ним гулять по рынку и кушать фрукты.



- Дальше, к сожалению, ничего не сложилось… Потому что мне на войну надо идти, меня признали здоровым и я снова на фронт пошел. Так что, никаких тут сентиментальностей… Но представьте себе, через 20 лет я получаю от нее письмо. 20 лет! От моей Греточки! Я на тот момент уже подполковником стал, академию закончил. Пишет она мне «Здравствуй, мой хороший человек! Коля, нашла, я нашла тебя! Оказывается ты начальник уже и служишь в армии». И так далее. Она рассказала, что сейчас живет во Львове, вышла замуж и все так же продолжает работу в госпитале. Я думаю, она любила меня…, - сдерживает слезы ветеран.



Война наложила отпечаток на каждого, кто в ней участвовал. Тяжелое было время, вспоминает ветеран. Однажды он даже решил оставить службу, уйти. Но не смог. Три раза писал рапорт об увольнении, но его не отпускал начальник. Сейчас бывший танкист рад, что всё так сложилось. «Ведь это целая профессия – Родину защищать».