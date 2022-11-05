Латышские легионеры СС и демонтаж советского памятника в Латвии – героизация нацизма сегодня?

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5 ноября 2022, 12:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

На ГА ООН был одобрен проект резолюции России, направленный на борьбу с героизацией нацизма! За резолюцию проголосовали 106 стран, против – 51 страна, воздержались – 15.

В чем суть данной резолюции?

Идет речь о недопустимости переписывания или искажения истории Второй мировой войны и ее итогов. Объявлена борьба с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Прекрасная резолюция! Особенно, для тех стран, которые занимаются вандализмом – сносом памятников Солдату-Освободителю ВОВ, а также лепят из преступников СС – «героев».

Да, я говорю о Латвии!

Уже давно не секрет, что правительство Латвии ведет двойную игру – официально выступает против оккупации Латвии нацистами в период ВОВ, а на деле – реальная поддержка!

А, как можно рассуждать иначе, если в Латвии латышские легионеры СС стали «героями»? Вы только вдумайтесь, дорогие читатели, такая организация, как СС, была признана преступной на Нюрнбергском процессе, а латышские молодчики, которые входили в СС и назывались «латышский легион» - «герои». Как такое возможно?

Правительство Латвии, конечно, во главе с МИД страны, «впаривают» в головы, особенно, молодежи, что латышские преступники из подразделения СС, боролись за «независимость» Латвии… Это как же боролись под «крылом» Адольфа Гитлера, который «выделил» латышам роль прислуги для Третьего Рейха? Разве главарь нацистской Германии обещал латышам вольницу? Латышский легион СС – национальное воинское формирование, созданное германским командованием в годы ВОВ на территории Латвии, которое входило в состав войск СС и было сформировано из двух дивизий СС – 15-й гренадерской и 19-й гренадерской. Более того, призыв молодых латышей осуществлялся от имени Ваффен СС.

Какая задача была у латышских легионеров СС?

Разумеется, военные действия против Красной Армии, а также карательные акции на территории Псковской, Ленинградской, Новгородской областей. Пример? Пожалуйста! В начале декабря 1943 года латышские молодчики расстреляли около 250 мирных жителей деревни Заля-Гора, западнее Новгорода. А в январе 1944 года латышские легионеры СС участвовали в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области – уничтожали мирное население. В этом же 44-м латышские молодчики СС в деревне Глухая заперли жителей в сарае расстреляли из пулемета около 200 человек. Статистика такова – с начала декабря 1943 года по 2 апреля 1944 подразделения 19-й латышской дивизии СС участвовали в карательных зверствах, во время которых было уничтожено 23 деревни на территории России, и было уничтожено более 1300 человек.

Это мизерная доля «статистики», что творили эти нелюди на чужой территории!

А теперь, пожалуйста, объясните мне – какую независимость Латвии эти преступники «отстаивали» на территории России? Какую?

Нет, они уничтожали русские деревни, поселки, истребляли русский народ! Они служили «рабочей силой» у Адольфа Гитлера – убить младенца, раскачав люльку и ударив ее об стену, вырезать плод у беременной и выкинуть своим псам, загнать в сарай или избу для пыток и умерщвления!

А у националистов Латвии это называется – «бороться за независимость».

Как это называется? Героизация нацизма, потому как каждый год 16 марта неофициально чествуют этих преступников в Латвии! Что значит неофициально? А вот тут вступают «двойные игрища» националистов – мол, этот день не официальный, но в парламенты будет минута молчания в честь латышских легионеров-«героев» СС, а Нацблок практически в полном составе пойдет возлагать цветы тем, кто сражался за Адольфа Гитлера. А потом депутат Сейма из Нацблока Янис Домбрава выступит с трибуны и скажет – «те, кто принимал участие во время Второй мировой на стороне Красной Армии – военные преступники». А его коллега по Нацблоку Райвис Джинтарс будет поощрять у молодежи жест –«Хайль», и толкать речь на фоне нацистской символики.

А снос советских памятников тем, кто освобождал мир от коричневой чумы в ВОВ – что это? Назову! Героизация нацизма, потому как не могут националисты-нацисты, многие потомки латышских легионеров СС, «простить» Великую Победу Русскому Солдату! Это горе для тех некоторых националистов, которые сейчас рулят Латвией.

А теперь, как же повлияет данная резолюция ГА ООН, которую инициировала России, например, на снос памятников русскому солдату, например, коснется ли она латгальского Алешу, за которого молятся тысячи латвийцев доброй воли?

Комментарии латвийского публициста Аллы Березовской:

«Снос и демонтаж памятников борцам Антигитлеровской коалиции однозначно можно рассматривать, как попытки переписать историю и сделать из героев, победивших фашизм, врагов, а из фашистов - героев.

Другими словами, АЛЕША ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ НА ПОСТУ как символ победы света над коричневой тьмой. Именно за это каждый вечер молятся тысячи людей не только в Резекне, и не только в Латвии. С нами миллионы благодарных потомков во всех странах мира.

ГОСПОДИ, СПАСИ И СОХРАНИ АЛЕШУ ОТ НАШЕСТВИЯ ВАРВАРОВ! СПАСИ ЛАТВИЮ ОТ ПОЗОРА ВАНДАЛИЗМА И ДИКОСТИ!»

Помню одно свое интервью с неким латвийским историком, некогда неся службу в советских органах: «Латышскую молодежь заставляли идти в этот легион… А, что им делать было? Ставили условие – или иди, или же твоей семье плохо будет» Они шли… Но они же не стреляли… так по верхушкам деревьев».

Господа и дамы! Может я, конечно, и доверчивый человек, но ахинею эту слушать невозможно, потому как много литературы на эту тему «прошерстила» с пристрастием – в курсе! Оно, конечно, «доблестные латышские СС-цы» из рогатки по птицам стреляли… А Россия, вот «злыдня» наговорила на «хероев»!

Нацизм должен быть уничтожен! Уничтожен! Ради наших детей и памятью тех, кто салютовал своей жизнью Великой Победе!

Националисты с принципами Адольфа Гитлера Латвии пребывают в эйфории – «мы сделали это – снесли ненавистные нам памятники этим русских».

А я вам, г-да националы и нацисты Латвии отвечу стихами – умный поймет, а перед дураком нечего «бисер» метать:

«А вот русский в каждом видит брата,

Не приемля скаредность и лживость.

Для него всего важнее – Правда,

А всего дороже – Справедливость.



Потому со дна любого пекла,

Где никто другой не сможет выжить,

Русский вдруг поднимется из пепла,

Из трясины и дорожной жижи.



Выветрит угар кровавой битвы,

В чистом роднике омоет очи,

Пред иконою прочтёт молитвы

И придёт к вам в дом однажды ночью.



Вы поймёте, что пришла расплата.

Но платить, как оказалось, нечем.

Русский бы простил, наверно, брата.

Только ж вы не брат ему, а нечисть.



Поумерьте пыл парадной меди!

Отвечать за глупости - придётся!

Не будите русского медведя.

Может быть, тогда и обойдётся»



Вот только не обойдется уже – личное мое мнение! Уже разбудили русского медведя! Уже грохочут сапоги!