Володин спросил у подписчиков в Telegram, поддерживают ли они отмену праздничных мероприятий в РФ по случаю наступления 2023 года

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5 ноября 2022, 09:40

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин спросил у своих подписчиков в мессенджере Telegram, поддерживают ли они отмену праздничных мероприятий в Российской Федерации по случаю наступления 2023 года.

«Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий — корпоративов, концертов, салютов?» — говорится в публикации, появившейся в TG-канале Володина.

Спикер прикрепил к посту опрос, в котором на момент написания данной новости приняли участие свыше 18 тысяч пользователей. 22% из них заявили, что следует отменить любые празднования, 67% полагают, что необходимо сделать исключение для детских праздников и новогодних елок. 11% участников опроса считают, что нужно праздновать как обычно.

Ранее сообщалось, что глава Пензенской области Олег Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов.