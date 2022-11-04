Поведение Филиппа Киркорова становится всё более вызывающим

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4 ноября 2022, 20:22 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

globallookpress.com

В соцсетях активно обсуждают недавние выпады со стороны известного артиста Филиппа Киркорова. Многие считают, что его поведение – совершенно неподобающее. А некоторые даже полагают, что после таких «острых» заявлений, его следует и вовсе отстранить от концертов. Всего за неделю Киркоров умудрился испортить себе репутацию так, что в ближайшее время об этом едва ли забудут. Артист всегда славился особым даром язвить другим представителям искусства и культуры, а ещё – своими незаурядными фразами, изобилующими ненормативной лексикой.

Совсем недавно он послал «куда подальше» журналистку из Петербурга, которая задала ему неудобный вопрос. Вопрос состоял в том, «тырит» ли он меню из ресторанов. На что Киркоров ответил жёстким ругательством. А на этой неделе, приехав в Ташкент, он грязно оскорбил Наргиз Закирову, назвав ту уродиной при всём честном народе. «С таким лицом на сцену выходить», - яростно произнёс артист, «Да кто тебя полюбит!». Откровенное хамство Филиппа Бедросовича вызвало бурное негодование в сетях и в блогерских кругах. Светская львица, известная как Виктория Боня, резко осудила Киркорова и усомнилась в его мужских качествах.Но певец на этом не остановился и отпустил оскорбления уже в адрес Виктории. При этом, он употребил крайне скверное нецензурное ругательство.

В высших кругах российского общества такие заявления никто положительно не воспринял. Многие посчитали это настоящим позором. Уже становится очевидно, что репутация Киркорова «отмываться» будет очень долго, если, конечно, это вообще реально хоть как-то исправить её. Отдельные эксперты заявили, что Филипп совсем не из-за нервного срыва перешёл на ругательства. Скорее всего – речь идёт о банальном высокомерии и нарциссизме артиста, считающего себя королём поп-музыки.