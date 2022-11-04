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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Каждый десятый латвиец желает уехать из страны

, 18:51 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Каждый десятый латвиец желает уехать из страны

То, что латвийцы повально бегут из своей страны уже далеко не новость! За последний год за пределы Латвии уехало более 760 тысяч человек. В стране нет даже миллиона жителей, если не считать украинских гостей. Почему латвийцы покидают свою страну?

Безработица, огромные счета за квартиры, отопление, электричество, продукты, маленькие зарплаты… Люди не в состоянии оплатить и, честно говоря, вдоволь поесть!

Исследовательский центр Norstat Latvija провел опрос и выяснил, что каждый десятый латвиец желает уехать из страны.

В то время как 74% опрошенных настроены пережить энергоресурсный кризис в существующем имуществе и воздержаться от кардинальных изменений, 21% опрошенных допускают возможность снижения затрат за счет смены места жительства.

Большинство сторонников перемен — 11% — рассматривают возможность переезда за границу.

Наибольшее количество таких людей среди молодежи, а также семей с несовершеннолетними детьми. В возрастной группе от 18 до 29 лет 15% опрошенных планируют провести зиму в более теплом и дешевом месте. Аналогичное решение рассматривают 23% всех опрошенных семей с тремя детьми, 13% с двумя детьми и 16% с одним ребенком.

Примечательно, что больше всего счета пугают рижан. Из столицы выехать за границу думают 13% респондентов, а из сельской местности – только 7%. Кроме того, еще 6% горожан не исключают возможности уехать жить в сельскую местность в надежде, что там удастся сократить расходы.

Удивительно, что этим хотят заниматься в основном молодые люди.

В возрастной группе от 18 до 29 лет даже десятая часть опрошенных планирует двигаться в этом направлении. При этом только 1% всех опрошенных хочет в это время уехать из деревни в город.

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