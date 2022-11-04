Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 ноября 2022, 18:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что латвийцы повально бегут из своей страны уже далеко не новость! За последний год за пределы Латвии уехало более 760 тысяч человек. В стране нет даже миллиона жителей, если не считать украинских гостей. Почему латвийцы покидают свою страну?

Безработица, огромные счета за квартиры, отопление, электричество, продукты, маленькие зарплаты… Люди не в состоянии оплатить и, честно говоря, вдоволь поесть!

Исследовательский центр Norstat Latvija провел опрос и выяснил, что каждый десятый латвиец желает уехать из страны.

В то время как 74% опрошенных настроены пережить энергоресурсный кризис в существующем имуществе и воздержаться от кардинальных изменений, 21% опрошенных допускают возможность снижения затрат за счет смены места жительства.

Большинство сторонников перемен — 11% — рассматривают возможность переезда за границу.

Наибольшее количество таких людей среди молодежи, а также семей с несовершеннолетними детьми. В возрастной группе от 18 до 29 лет 15% опрошенных планируют провести зиму в более теплом и дешевом месте. Аналогичное решение рассматривают 23% всех опрошенных семей с тремя детьми, 13% с двумя детьми и 16% с одним ребенком.

Примечательно, что больше всего счета пугают рижан. Из столицы выехать за границу думают 13% респондентов, а из сельской местности – только 7%. Кроме того, еще 6% горожан не исключают возможности уехать жить в сельскую местность в надежде, что там удастся сократить расходы.

Удивительно, что этим хотят заниматься в основном молодые люди.

В возрастной группе от 18 до 29 лет даже десятая часть опрошенных планирует двигаться в этом направлении. При этом только 1% всех опрошенных хочет в это время уехать из деревни в город.



